Самсонов, Рыков и Капризов вызваны в сборную России на шведский этап Евротура

Сегодня тренерский штаб сборной России в эфире телеканала "Россия-24" объявил состав национальной команды на шведский этап Евротура, который пройдет с 9 по 12 февраля в Гетеборге. Но первую игру команда Олега Знарка проведет 9 февраля в Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что наставник сборной пригласил в команду ряд хоккеистов, которые недавно вернулись с молодежноьго чяемпионата мира с бронзовыми наградами.

Полностью состав сборной выглядит следующим образом:

вратари Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Самсонов ("Металлург" Мг);

защитники Захар Арзамасцев ("Салават Юлаев"), Евгений Медведев ("Авангард"), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – "Металлург" Мг), Владислав Гавриков, Илья Любушкин (оба – "Локомотив"), Альберт Яруллин, Дамир Мусин (оба – "Ак Барс"), Егор Рыков (СКА);

нападающие Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Владимир Ткачев ("Ак Барс"), Кирилл Капризов ("Салават Юлаев"), Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Константин Окулов (все – "Сибирь"), Алексей Кручинин ("Трактор"), Андрей Светлаков, Максим Мамин (оба – ЦСКА), Артем Федоров, Максим Карпов (оба – "Динамо" М), Николай Прохоркин (СКА).