Самсонов, Рыков и Капризов вызваны в сборную России на шведский этап Евротура

Сегодня тренерский штаб сборной России в эфире телеканала "Россия-24" объявил состав национальной команды на шведский этап Евротура, который пройдет с 9 по 12 февраля в Гетеборге. Но первую игру команда Олега Знарка проведет 9 февраля в Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что наставник сборной пригласил в команду ряд хоккеистов, которые недавно вернулись с молодежноьго чяемпионата мира с бронзовыми наградами.
Полностью состав сборной выглядит следующим образом:
вратари Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Самсонов ("Металлург" Мг);
защитники Захар Арзамасцев ("Салават Юлаев"), Евгений Медведев ("Авангард"), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – "Металлург" Мг), Владислав Гавриков, Илья Любушкин (оба – "Локомотив"), Альберт Яруллин, Дамир Мусин (оба – "Ак Барс"), Егор Рыков (СКА);
нападающие Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Владимир Ткачев ("Ак Барс"), Кирилл Капризов ("Салават Юлаев"), Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Константин Окулов (все – "Сибирь"), Алексей Кручинин ("Трактор"), Андрей Светлаков, Максим Мамин (оба – ЦСКА), Артем Федоров, Максим Карпов (оба – "Динамо" М), Николай Прохоркин (СКА).
- Салават Юлаев
- Ак Барс
- Локомотив Ярославль
- Металлург Мг (хоккей)
- Автомобилист Екатеринбург
- Трактор
- Авангард Омск
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Сибирь (Хоккей)
- Динамо Москва (хоккей)
- Олег Знарок
- Захар Арзамасцев
- Евгений Медведев
- Альберт Яруллин
- Максим Мамин (ЦСКА)
- Алексей Кручинин
- Максим Карпов (хоккей)
- Виктор Антипин
- Степан Санников
- Николай Прохоркин
- Игорь Шестеркин
- Владимир Ткачев (Ак Барс)
- Илья Любушкин
- Илья Сорокин
- Дамир Мусин
- Анатолий Голышев
- Сергей Шумаков
- Илья Самсонов
- Максим Шалунов
- Кирилл Капризов
- Егор Рыков
- Андрей Светлаков
- Константин Окулов
- Артем Федоров
- Владислав Гавриков
- Алексей Береглазов