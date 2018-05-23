Ржига возглавит сборную Чехии 7 июня

Бывший главный тренер "Спартака" и СКА Милош Ржига возглавит сборную Чехии, информирует Hokej.cz. Официально о назначении Ржиги будет объявлено 7 июня на заседании Федерации хоккея Чехии. Нынешний рулевой Йозеф Яндач покинет сборную и сосредоточится на работе в магнитогорском "Металлурге".

Отмечается, что Ржига уже ведет работу по формированию тренерского штаб. Также кандидатами на должность являлись Мартин Страка и Либор Забрански, но они уже успели ответить отказом.

59-летний Ржига ранее возглавлял ряд клубов из России и Чехии, а с 2015 по октябрь 2017 года работал в клубе КХЛ из Словакии "Слован".