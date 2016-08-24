Рубцов и Костин тренируются в одном звене молодежной сборной

Стали известны сочетания звеньев, в которых тренируется молодежная сборная России в Новогорске перед вылетом на Турнир четырех наций в Чехию.
Красные: Рыков – Фазыльзянов, Полунин – Воробьев – Капризов.
Синие: Чмыхов – Кудако, Артемов – Квартальнов – Ал. Волков.
Черные: Воронков – Сидоров, Кудрявцев – Рубцов – Костин.
Белые: Зайцев – Арт.Волков, Чебыкин – Беляев – Ли.
Зеленые: Банников – Карпухин, Володин – Гиздатуллин – Бобылев.
Вратари: Самсонов, К.Волков, Сухачев.
Напомним, что в Турнире четырех наций, который пройдет в Чехии с 26 по 28 августа, помимо хозяев соревнований и сборной Валерия Брагина примут участие команды из Швеции и Финляндии. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)
Состав молодежной сборной перед Турниром четырех наций в Чехии pic.twitter.com/ho8UCtnA76– Павел Климовицкий (@pklimovitskiy) 24 августа 2016 г.