Российский защитник Сергеев будет выступать в Казахстане

Как сообщает Шайба.kz, российский защитник Дмитрий Сергеев пополнил состав казахстанского клуба "Алматы". Ранее он выступал в системе "Сент-Луиса".

22-летний уроженец Челябинска с 2013 по 2016 год выступал в хоккейной лиге Онтарио, защищая цвета клуба "Китченер Рейнджерс". Сергеев провел 138 матчей, забросил 9 шайб и отдал 44 результативные передачи.

Помимо этого, на счету Сергеева 92 игры в хоккейной лиге Восточного побережья в составе "Миссури Маверикс", "Норфолк Адмиралс" и "Талсы Ойлерс". В этих матчах хоккеист забросил 4 шайбы и отдал 23 голевые передачи.

В сезоне-2017/18 игрок провел два матча в АХЛ в составе клуба "Сан-Антонио Рэмпейдж" и не смог отметиться результативными действиями.

Отметим, что в сентябре этого года Дмитрий Сергеев расторг соглашение с "Сент-Луисом". Контракт был разорван по обоюдному согласию. Клуб НХЛ приобрел права на российского хоккеиста осенью 2014 года.