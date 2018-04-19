22:17 19 апреля | Хоккей — Европа

Россия проиграла Швеции в первом матче под руководством Воробьева

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Сборная России в вынесенном матче Евротура проиграла команде Швеции со счетом 1:2. Единственный гол у россиян забил Евгений Дадонов, который впервые исполнял роль капитана национальной сборной.

В составе Швеции отличились Патрик Закриссон и Фредрик Хендемарк.

Встреча прошла в Ярославле. Это был первый матч сборной России под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева.

Еврохоккейтур

Чешские игры

Россия - Швеция - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Закриссон - 1 (бол.), 18:04 - 0:1. Дадонов - 1 (бол., Бывальцев, Гусев), 22:11 - 1:1. Хендемарк - 1 (Викстранд, Клингберг), 40:41 - 1:2.

Вратари: Шестеркин (Кошечкин, 59:11, 59:28) - Хелльберг.

Штраф: 18 - 6.

Броски: 36 (7+15+14) - 31 (12+9+10).

Судьи: Каукокари, Рантала.

19 апреля. Ярославль. УКРК "Арена 2000". 9000 зрителей.

Трансляция матча Россия - Швеция

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/eurohockeytour/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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zub_ovechkina

Что-то не слышно критиков О.В. Знарка, которые его чихвостили в хвост и в гриву. Может с похмелья отойти не могут, когда отпраздновали снятие Знарка руководством сборной?

13:31 20 апреля

Основной

еще и Канадцам покажем-)

03:58 20 апреля

fanat2017

Боюсь мы ещё будем вспоминать Знарка добрым словом. Не верю В Воробья. На ЧМ останемся без медалей!!!! Какой бы состав не был. Не выиграть мёртвых шведов-это надо суметь!!!! Начинается эпоха без медалей на ЧМ. Уверен в этом .дай бог ошибиться!!!

23:25 19 апреля

Lennon

Как-то грустно начал Воробьев...... Знарок хоть вытягивал..... Команды нет, будем надеятся, что она только формируется

22:44 19 апреля

Randomize

Ш.время 18-6. Матрасы куплены шведами. Позор!!!

22:42 19 апреля

pushgun

Этот турнир никому не нужен. Поэтому звезды на нём не выступают. Но, даже с учетом этого Воробьев это отстой.

22:32 19 апреля

Таз

Да уж. Базовый клуб ...базовый клуб. Сборную на базу! А то скупают всех сборников, а потом разваливают команду страны.

22:30 19 апреля

aleks80

АДцтой,а ведь в команде были и нхловцвы,и ОЧ

22:29 19 апреля

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