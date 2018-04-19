Россия проиграла Швеции в первом матче под руководством Воробьева

Сборная России в вынесенном матче Евротура проиграла команде Швеции со счетом 1:2. Единственный гол у россиян забил Евгений Дадонов, который впервые исполнял роль капитана национальной сборной.

В составе Швеции отличились Патрик Закриссон и Фредрик Хендемарк.

Встреча прошла в Ярославле. Это был первый матч сборной России под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева.

Еврохоккейтур

Чешские игры

Россия - Швеция - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Закриссон - 1 (бол.), 18:04 - 0:1. Дадонов - 1 (бол., Бывальцев, Гусев), 22:11 - 1:1. Хендемарк - 1 (Викстранд, Клингберг), 40:41 - 1:2.

Вратари: Шестеркин (Кошечкин, 59:11, 59:28) - Хелльберг.

Штраф: 18 - 6.

Броски: 36 (7+15+14) - 31 (12+9+10).

Судьи: Каукокари, Рантала.

19 апреля. Ярославль. УКРК "Арена 2000". 9000 зрителей.

Трансляция матча Россия - Швеция