Россия проиграла Финляндии, пропустив на предпоследней минуте

Сборная России уступила Финляндии во втором матче Чешских игр - 1:2. В составе россиян единственную шайбу забросил Никита Гусев. Победный гол забил бывший форвард "Йокерит" Йере Саллинен на 59-й минуте игры.

В первом матче Чешских игр россияне уступили с таким же счетом Швеции.

Еврохоккейтур

Чешские игры

РОССИЯ - Финляндия - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Гусев - 2 (Бывальцев), 7:15 - 1:0. Йокихарью - 1 (бол., Суомела, Покка), 34:39 - 1:1. Саллинен - 1 (Анттила, Покка), 58:01 - 1:2.

Вратари: Шестеркин (59:24) - Хуссо.

Штраф: 10 - 4.

Судьи: Гржибик, Пешина.

21 апреля. Либерец. Tipsport Arena.