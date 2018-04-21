Россия проиграла Финляндии, пропустив на предпоследней минуте

Сборная России уступила Финляндии во втором матче Чешских игр - 1:2. В составе россиян единственную шайбу забросил Никита Гусев. Победный гол забил бывший форвард "Йокерит" Йере Саллинен на 59-й минуте игры.
В первом матче Чешских игр россияне уступили с таким же счетом Швеции.
Еврохоккейтур
Чешские игры
РОССИЯ - Финляндия - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Гусев - 2 (Бывальцев), 7:15 - 1:0. Йокихарью - 1 (бол., Суомела, Покка), 34:39 - 1:1. Саллинен - 1 (Анттила, Покка), 58:01 - 1:2.
Вратари: Шестеркин (59:24) - Хуссо.
Штраф: 10 - 4.
Судьи: Гржибик, Пешина.
21 апреля. Либерец. Tipsport Arena.
Материалы других СМИ
Randomize
Судьи - козлы! Ш. время 10-4. Опять засудили...
22:29 21 апреля
Человек 555
пародия на команду
22:27 21 апреля
Lennon
Воробьев, где проблемы?!
22:00 21 апреля