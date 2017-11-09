Россия проиграла Финляндии на старте Кубка "Карьяла"

Сборная России уступил Финляндии (2:3) в матче Кубка "Карьяла". Решающий гол на счету финского защитника Атте Охтамаа. У россиян по шайбе забросили Кирилл Капризов и Сергей Плотников.
Следующим соперником команды Олега Знарка станет Швейцария. Встреча состоится 11 ноября.
Евротур
Кубок "Карьяла"
Финляндия – РОССИЯ – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Голы: Кемппайнен - 1 (Юнттила, Койвисто), 1:55 - 1:0. Хейсканен - 1 (Пильстрем, Анттила), 23:10 - 2:0. Капризов - 1 (Гусев), 26:41 - 2:1. Плотников - 1 (Телегин, Войнов), 37:07 - 2:2. Охтамаа - 1 (Анттила), 50:52 - 3:2.
Вратари: Коскинен - Шестеркин (58:35).
Штраф: 31 - 29.
Броски: 17 (5+9+3) - 24 (6+10+8).
Судьи: Бьерк, Олунд.
9 ноября. Хельсинки. Hartwall Arena.
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alex505
нда...и нам заявляют что едут за золотом?....мне одному кажется что можем влететь и шведам и чехам?....канаде-позор наш.
22:29
Знаток1964
finiks прими лекарства,юродивый.....Когда у сборной СССР были такие отговорки......Вся проблема в Знарке....который потерял имунитет с сильными командами соперничать.
22:27
Знаток1964
Знарок обыгрывающий все команды КХЛ в одни ворота.....далеко не Тарасов,Бобров и Чернышев...которые четко знали что делают для Родины.....в свое время....
22:24
finiks
Господа болельщики.Давайте не будем ругать нашу сборную по следующим причинам: 1.Играли в гостях с хозяевами.2.Оптимальное сочетание троек(5) ещё не сбалансировано.3.Перед командой не ставится цель побеждать любой ценой.4.Игроки сборной играют в регулярном чемпионате практически через день с августа.
22:23
Знаток1964
Скажи мне, чему ты рад? Постой, оглянись назад, Постой, оглянись назад, И ты увидишь, Как вянет листопад, И вороны кружат Там, где раньше был цветущий сад. А.Макаревич.....предупреждает не надо сборной России не в каком составе на Олимпиаду ехать.....Рожей не вышли
22:18
PitersS
"Красная машина" и опыт советского хоккея говорят, что сыгранность выше класса, собранных в тройку и пятерку, хоккеистов. Что мы сегодня и увидели-кто в лес, кто по дрова.. Федерации надо найти возможность премировать команды, дающие Сборной полноценные тройки и пары защитников, и чтобы эти премии были для команд интересны. Ну, а СКА по определению должны такие связки готовить, что облегчит работу тренера и в Сборной. Легенды ходят о тройках Альметова, Старшинова, Петрова, Ларионова и т.д. и сыгранность их была одним из главнейших их свойств, при том, что и класс хоккеистов был значителен. Помнится и раньше канадцы входили в зону вбрасыванием туда шайбы, что мы считали примитивизмом, но что было обусловлено таким же способом собирания Сборной, что сейчас происходит и у нас. Хоккей-быстрая игра, и глядеть кто куда побежал в ней некогда-все происходит на уровне инстинкта и сыгранности. А сегодняшняя игра внушает, только, ужас своим непониманием-кто что на площадке должен делать.
22:08