Россия проиграла Чехии в заключительном матче Кубка "Карьяла"

Сборная России в заключительном матче Кубка "Карьяла" проиграла Чехии со счетом 2:5. В составе российской команды в большинстве отличились Кирилл Капризов и Алексей Василевский.

Хет-трик и победная шайба у Чехии на счету Доиминика Кубалика. Две последние шайбы в ворота сборной России были заброшены в пустые ворота.

Напомним, Россия еще до этого матча обеспечила себе победу в Кубке "Карьяла". Подопечные Ильи Воробьева ранее обыграли Финляндию (3:0) и Швецию (4:1).

Еврохоккейтур

Кубок Карьяла

Чехия - Россия - 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Голы: Капризов - 1 (бол., Нестеров, Василевский), 2:45 - 0:1. Ржепик - 1 (Горак, Червены), 11:28 - 1:1. Василевский - 1 (бол., Григоренко, Капризов), 16:08 - 1:2. Кубалик - 1, 21:16 - 2:2. Кубалик - 2 (Штенцель, Ганзл), 33:40 - 3:2. Павлик - 1 (п.в., Ржепик), 58:59 - 4:2. Кубалик - 3 (п.в., Горак), 59:27 - 5:2.

Вратари: Бартошак - Сорокин (57:37 - 58:59, 59:20 - 59:27).

Штраф: 24 - 4.

Броски: 15 (9+4+2) - 20 (11+9+0).

Судьи: Викман, Хейккинен.

11 ноября. Хельсинки. "Хартвалл Арена".