Россия победила Норвегию в товарищеском матче

Олимпийская сборная России обыграла команду Норвегии со счетом 4:2 в рамках товарищеского турнира Кубок "АЛРОСА". В составе победителей по шайбе забросили Денис Зернов, Виталий Кравцов, Алексей Василевский и Артем Ильенко.

Кубок "АЛРОСА"

Россия – Норвегия – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Голы: Зернов – 1 (Ли, Минеев), 27:31 – 1:0. Кравцов – 1 (Минеев, Кошелев), 29:53 – 2:0. Картеруд – 1 (Хейер, Хенриксен), 33:07 – 2:1. Реннилль – 1 (Медбю, Фоссе), 40:34 – 2:2. Василевский – 1 (Ли), 52:03 – 3:2. Ильенко – 3 (Пайгин), 52:14 – 4:2.

Вратари: Судницин – Лиллегренд (57:21).

Штраф: 4 – 29.

Броски: 32 (8+12+12) – 14 (5+5+4).

Судьи: Кочетов, Кулев.

26 апреля. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".