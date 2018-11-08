Россия победила Финляндию на Кубке "Карьяла"

Сборная России в первом матче Кубка "Карьяла" обыграла Финляндию со счетом 3:0. Шайбы забросили Михаил Григоренко, Никита Нестеров и Андрей Педан.

В следующем матче, который пройдет 10 ноября, Россия сыграет со Швецией (начало - в 14.00 по московскому времени).

Еврохоккейтур

Кубок Карьяла

Россия - Финляндия - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Григоренко - 1 (Локтионов), 4:08 - 1:0. Нестеров - 1 (бол., Григоренко, Капризов), 11:15 - 2:0. Педан - 1 (Телегин, Кетов), 34:40 - 3:0.

Вратари: Сорокин - Метсола (57:26).

Штраф: 10 - 6.

Броски: 21 (8+7+6) - 28 (5+9+14).

Судьи: Норд, Хольм.

8 ноября. Хельсинки. "Хартвалл Арена". 9052 зрителя.