Россия победила Чехию на Кубке "Карьяла"

Сборная России в матче Кубка "Карьяла" обыграла Чехию (5:2). В составе россиян хет-триком отметился Михаил Григоренко, еще по шайбе забросили Кирилл Капризов и Динар Хафизуллин.

Для подопечных Олега Знарка это вторая победа на турнире: после поражения от Финляндии (2:3) и матча против Швейцарии (6:2).

Отметим, что сборная России может стать победителем Кубка "Карьяла" – если вечером Канада в основное время обыграет Финляндию.

В этом случае сразу у четырех команд будет по 2 победы и по 6 очков. При равенстве очков у двух и более команд первым критерием является количество побед, вторым – разность шайб во всех матчах турнира, третьим – количество заброшенных шайб во всех матчах турнира, четвертым – рейтинг ИИХФ.

У Швеции +2 и 8 забитых (завершили турнир), у Финляндии +3 и 6 забитых, у Канады -1 и 3 забитых, у России +6 и 13 забитых.

Канада сможет обойти Россию, только разгромив Финляндию с разницей в 8 и более шайб. Если же финны выиграют или наберут хотя бы очко, то они и станут победителями домашнего турнира.

Евротур

Кубок "Карьяла"

РОССИЯ – Чехия – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Голы: Григоренко - 2 (Токранов), 4:23 - 1:0. Григоренко - 3 (Калинин), 11:10 - 2:0. Капризов - 2 (бол., Гусев, Нестеров), 23:40 - 3:0. Кубалик - 2 (бол., Коварж, Ржепик), 30:36 - 3:1. Григоренко - 4 (Красковский), 33:06 - 4:1. Хафизуллин - 1 (Мозякин, Ткачев), 55:36 - 5:1. Клепиш - 1 (бол., Коварж), 59:52 - 5:2.

Вратари: Сорокин - Мазанец.

Штраф: 6 - 18.

Броски: 35 (9+14+12) - 28 (7+8+13).

Судьи: Рантала, Фонселиус.

12 ноября. Хельсинки. Hartwall Arena.

Трансляция матча Россия – Чехия //

Турнирная таблица – здесь