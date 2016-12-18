19:18 | ХОККЕЙ — Европа

Россия обыграла Финляндию

Сегодня. Москва. Россия - Финляндия - 4:3. Россияне завершили домашний этап Евротура победой. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. Россия - Финляндия - 4:3. Россияне завершили домашний этап Евротура победой. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Сборная России в заключительном матче Кубка Первого канала победила Финляндию. Подопечные Олега Знарка заняли второе место на домашнем этапе Евротура. В составе россиян отличились Максим Шалунов, Егор Яковлев, Иван Телегин и Илья Ковальчук.

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

РОССИЯ – Финляндия – 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)

Голы: Песонен - 1 (Манкинен), 0:46 - 0:1. Шалунов - 1 (Любушкин, Антипин), 1:37 - 1:1. Яковлев - 1 (бол., Плотников), 7:31 - 2:1. Телегин - 2 (бол., Киселевич, Ожиганов), 9:36 - 3:1. Ковальчук - 2 (Дацюк), 32:53 - 4:1. Хаапала - 2 (Хартикайнен, Аалтонен), 36:46 - 4:2. Аалтонен - 6 (Хартикайнен), 40:15 - 4:3.

Вратари: Шестеркин - Ортио (58:35).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 28 (13+7+8) - 34 (9+11+14).

Судьи: Годек, Градил.

18 декабря. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".

Трансляция матча Россия – Финляндия

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/eurohockeytour/2016-2017/

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Материалы сюжета: Кубок Первого канала-2016
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КОММЕНТАРИИ (5)
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А-спид

И вот это гнксное позорище против четвертого состава сборной Финляндии мне были должны показывать по первому каналу? Эрнст прав - такому говну в телевизоре делать нечего.

20:25

NF

Да кому сдалась эта "победа"? Даже для этапа Евротура не хватило. И потом, после 1 периода было 3:1...

20:11

Бармалей3000

поздравляем непонятную 10 сборную России!!!

20:05

Долой марионеток-макларенеток

Это всё несерьезно. Сборные ненастоящие, турниры неинтересные, настроение непутёвое...

19:37

Бэн Джойс

Кошельчук в команде? Знарка опять нагнули? Настоящий мужик, чё. Пластилиновое быдло ))

19:32

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Материалы других СМИ