Россия обыграла Финляндию

Сборная России в заключительном матче Кубка Первого канала победила Финляндию. Подопечные Олега Знарка заняли второе место на домашнем этапе Евротура. В составе россиян отличились Максим Шалунов, Егор Яковлев, Иван Телегин и Илья Ковальчук.

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

РОССИЯ – Финляндия – 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)

Голы: Песонен - 1 (Манкинен), 0:46 - 0:1. Шалунов - 1 (Любушкин, Антипин), 1:37 - 1:1. Яковлев - 1 (бол., Плотников), 7:31 - 2:1. Телегин - 2 (бол., Киселевич, Ожиганов), 9:36 - 3:1. Ковальчук - 2 (Дацюк), 32:53 - 4:1. Хаапала - 2 (Хартикайнен, Аалтонен), 36:46 - 4:2. Аалтонен - 6 (Хартикайнен), 40:15 - 4:3.

Вратари: Шестеркин - Ортио (58:35).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 28 (13+7+8) - 34 (9+11+14).

Судьи: Годек, Градил.

18 декабря. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".

Трансляция матча Россия – Финляндия

А вот и гол Шалунова - это прекрасно. Насладимся красотой. pic.twitter.com/szlPippKHI – Хоккей России (@russiahockey) 18 декабря 2016 г.

И як Як? Вот так Як! 2:1 случились вот именно так! Егор Яковлев празднует! pic.twitter.com/TUnsF73LY1 – Хоккей России (@russiahockey) 18 декабря 2016 г.

А вот и гол Телегина подоспел! Видеоурок: как бросать в пустые ворота и делать счёт 3:1 в матче Россия - Финляндия: pic.twitter.com/6K83BcrLmH – Хоккей России (@russiahockey) 18 декабря 2016 г.