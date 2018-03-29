Россия объявила состав на матч Еврочелленджа с Германией

Стал известен состав сборной России на матчи Еврочелленджа против команды Германии. Встречи пройдут 6 и 7 апреля в Сочи.

Игры недавних финалистов Олимпиады состоятся во дворце спорта "Большой". 6 апреля встреча начнется в 19.30 по московскому времени, 7 апреля команды выйдут на лед в 17.00.

Состав сборной России:

вратари: Александр Судницин ("Локомотив"), Иван Бочаров ("Динамо" М), Александр Трушков ("Спартак").

защитники: Никита Трямкин ("Автомобилист"), Александр Елесин ("Локомотив"), Алексей Береглазов ("Металлург" Мг), Максим Минеев ("Авангард"), Евгений Кулик, Владислав Провольнев (оба – "Спартак"), Николай Демидов, Иван Верещагин (оба – "Сибирь").

нападающие: Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь"), Павел Красковский, Егор Коршков, Артем Ильенко (все – "Локомотив"), Семен Кошелев, Кирилл Семенов, Илья Михеев (все – "Авангард"), Александр Хохлачев, Александр Дергачев, Вячеслав Лещенко (все – "Спартак"), Павел Падакин (ХК "Сочи"), Алексей Бывальцев ("Амур"), Денис Зернов ("Лада").