16:50 | Хоккей — Европа

Видеотрансляция матча Россия – Финляндия в 19.30 (мск)

Илья Воробьев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Илья Воробьев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Обсудить
0

Сегодня в 19.30 сборная России​ сыграет свой первый матч в сезоне. На первом этапе Евротура – Кубке Карьяла наша команда встретится с хозяевами турнира – финнами.

Прямую трансляцию матча смотрите на сайте "СЭ". Начало в 19.30.

Трансляция матча Россия - Финляндия

 

Календарь Евротура и турнирное положение команд

Состав сборной России

ВратариИгорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Коновалов("Локомотив").
ЗащитникиНикита НестеровАртем Блажиевский (оба – ЦСКА), Артем Зуб(СКА), Денис Баранцев ("Торпедо"), Никита ТрямкинАлексей Василевский(оба – "Автомобилист"), Виктор Антипин ("Металлург"), Александр Елесин("Локомотив"), Андрей Педан ("Ак Барс").
НападающиеМихаил ГригоренкоКирилл КапризовИван ТелегинМаксим Шалунов (все – ЦСКА), Андрей Локтионов ("Локомотив"), Андрей КузьменкоАлексей БывальцевАлександр БарабановАлександр ДергачевЕвгений Кетов (все – СКА), Анатолий Голышев (Автомобилист), Денис ЗерновИлья Михеев (оба – "Авангард"), Александр КадейкинПетр Хохряков (оба – "Салават Юлаев").

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...