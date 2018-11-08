Видеотрансляция матча Россия – Финляндия в 19.30 (мск)

Сегодня в 19.30 сборная России​ сыграет свой первый матч в сезоне. На первом этапе Евротура – Кубке Карьяла наша команда встретится с хозяевами турнира – финнами.

Прямую трансляцию матча смотрите на сайте "СЭ". Начало в 19.30.

Трансляция матча Россия - Финляндия

Календарь Евротура и турнирное положение команд

Состав сборной России

Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Коновалов("Локомотив").

Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский (оба – ЦСКА), Артем Зуб(СКА), Денис Баранцев ("Торпедо"), Никита Трямкин, Алексей Василевский(оба – "Автомобилист"), Виктор Антипин ("Металлург"), Александр Елесин("Локомотив"), Андрей Педан ("Ак Барс").

Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Андрей Локтионов ("Локомотив"), Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Александр Дергачев, Евгений Кетов (все – СКА), Анатолий Голышев (Автомобилист), Денис Зернов, Илья Михеев (оба – "Авангард"), Александр Кадейкин, Петр Хохряков (оба – "Салават Юлаев").