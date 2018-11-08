Видеотрансляция матча Россия – Финляндия в 19.30 (мск)

Сегодня в 19.30 сборная России сыграет свой первый матч в сезоне. На первом этапе Евротура – Кубке Карьяла наша команда встретится с хозяевами турнира – финнами.
Прямую трансляцию матча смотрите на сайте "СЭ". Начало в 19.30.
Трансляция матча Россия - Финляндия
Календарь Евротура и турнирное положение команд
Состав сборной России
Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Коновалов("Локомотив").
Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский (оба – ЦСКА), Артем Зуб(СКА), Денис Баранцев ("Торпедо"), Никита Трямкин, Алексей Василевский(оба – "Автомобилист"), Виктор Антипин ("Металлург"), Александр Елесин("Локомотив"), Андрей Педан ("Ак Барс").
Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Андрей Локтионов ("Локомотив"), Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Александр Дергачев, Евгений Кетов (все – СКА), Анатолий Голышев (Автомобилист), Денис Зернов, Илья Михеев (оба – "Авангард"), Александр Кадейкин, Петр Хохряков (оба – "Салават Юлаев").
- Салават Юлаев
- Ак Барс
- Локомотив Яр
- Металлург Мг (хоккей)
- СКА СПб
- Торпедо НН
- ЦСКА (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Евгений Кетов
- Михаил Григоренко
- Никита Нестеров
- Иван Телегин
- Андрей Локтионов
- Виктор Антипин
- Петр Хохряков
- Игорь Шестеркин
- Никита Трямкин
- Илья Сорокин
- Андрей Педан
- Анатолий Голышев
- Александр Дергачев
- Александр Барабанов
- Денис Зернов
- Максим Шалунов
- Кирилл Капризов
- Илья Михеев
- Артем Блажиевский
- Андрей Кузьменко
- Александр Елесин
- Артем Зуб
- Александр Кадейкин
- Алексей Бывальцев
- Денис Баранцев
- Алексей Василевский