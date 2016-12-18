Роман Ротенберг: "Праздник российского хоккея удался, что бы ни говорил Умарк"

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что праздник 70-летия российского хоккея в рамках Кубка Первого канала удался, что бы ни говорил форвард сборной Швеции Линус Умарк. Сегодня сборная России победила Финляндию (4:3) и заняла второе место на домашнем этапе Евротура. Умарк после поражения от Чехии (1:4) заявил, что шведы счастливы, что уничтожили праздник, выиграв Кубок Первого канала.

– Не стал бы политизировать эту историю, праздник нам никто не испортил, что бы ни говорил Умарк, это 100 процентов можно сказать, – приводит "Р-Спорт" слова Ротенберга. – Наш праздник удался, и в этом плане победа над финнами в последней игре была очень важной. Над финнами у нас в сезоне три победы уже, такой результат говорит, что мы на правильном пути. Хотели победить, но одна осечка случилась. У нас пять побед в шести матчах Евротура в этом сезоне.

Линус Умарк: "Мы счастливы, что уничтожили российский праздник" //

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