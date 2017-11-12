Роман Ротенберг: "На игроков КХЛ ложится большая нагрузка, и сейчас это сказалось"

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг подвел итоги первого этапа Евротура. На Кубке "Карьяла" сборная России проиграла Финляндии (2:3), обыграла Швейцарию (6:2) и Чехию (5:2).

– Одержано две победы в трех матчах. Насколько вы этим довольны?

– Первая игра не сложилась. Здесь, конечно, влияют такие факторы, как тот, что у нас в чемпионате проведено больше игр, чем в прошлом сезоне до Кубка "Карьяла". Потому что впереди Олимпиада. Календарь насыщенный, большая нагрузка на игроков ложится, и именно на этом этапе это сказалось. Конечно, хорошо, что перед Играми у нас будет время для того, чтобы полноценно подготовиться. Мы на правильном пути. Проверили на Кубке "Карьяла" несколько новых кандидатов. Что и является одной из наших целей до Олимпиады. В том числе – на Кубке Германии проверили. Который олимпийская сборная выиграла. Самое главное было – просмотреть как можно больше хоккеистов, чтобы потом выбрать оптимальный состав. Сейчас – это была основная задача. (Игорь ЕРОНКО)