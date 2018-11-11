Роман Ротенберг: "На футбольном стадионе хоккей был в 57-м году, пора сыграть еще матч"

Вице-президент ФХР и СКА Роман Ротенберг рассказал о матчах КХЛ и Кубка Первого канала на стадионе "Санкт-Петербург". В октябре ФХР и КХЛ объявили о проведении матча регулярного чемпионата СКА – ЦСКА и вынесенной игры Кубка Первого канала Россия – Финляндия на футбольном стадионе "Санкт-Петербург".

– Повезло, что в Санкт-Петербурге построена одна из самых современных арен в мире, – заявил Ротенберг. – У нас есть возможность закрыть крышу, поэтому предотвращаются риски, связанные с погодными условиями. Это долго обсуждалось и планировалось, и сейчас идет большая организационная работа.

– Что эти матчи дадут российскому хоккею?

– В последний раз на футбольном стадионе играли хоккейные сборные СССР и Швеции в Лужниках в 1957 году. Пора сыграть еще один матч, на который люди придут семьями. Это очень важно для популяризации хоккея. Такие матчи часто проводятся в Европе и Северной Америке. (Евгений Белоусов)