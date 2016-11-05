Роман Ротенберг: "Молодые игроки сборной России бьются друг за друга"

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг отметил уровень самоотдачи сборной России по хоккею на Кубке "Карьяла". Россияне на турнире одержали две победы в двух матчах – над финнами (5:1) и шведами (3:2).

– Мы всегда настроены оптимистично относительно нашей сборной, – цитирует ТАСС Ротенберга. – Эти молодые игроки по самоотдаче, по тому, как они бьются друг за друга, они являются одной из самых лучших команд, которые мы видели. И так должно быть всегда. Свитер сборной России уже предполагает обязанности, и мы видим, что каждый игрок команды достоин играть за сборную.

Нужно отталкиваться не от возраста, а от того, кто лучше, кто достоин играть за сборную. Наши селекционеры, скауты, аналитики отслеживают лучших игроков. И именно эти игроки являются лучшими сейчас, несмотря на возраст.