Роман Ротенберг: "Матчи Еврочелленджа могут пройти в Ярославле, Челябинске и Казани"

Вице-президент СКА и ФХР Роман Ротенберг заявил, что федерация рассматривает проведение международных турниров в разных городах страны, однако отмечает, что в этом плане не все зависит от желания ФХР. Россия встретится с финнами 9 февраля в Санкт-Петербурге в рамках Евротура, а после сыграет в Гетеборге со Швецией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

– Есть мысли проводить матчи Евротура не только в Москве и Петербурге, но и в других городах?

– Рассматриваем возможность сыграть Еврочеллендж в Ярославле, Челябинске и Казани, – сказал Ротенберг. – Есть варианты и для Евротура, но это вопрос двух федераций. Финляндия может отказаться ехать в Челябинск или в Якутию. Мы ведь можем сыграть где угодно в целях развития хоккея. Спонсоры постоянно приглашают нас сыграть в Якутии, но нужно учитывать мнение соперника. Финны одобрили вариант с Петербургом. Это совместное решение. (Сергей ЯРЕМЕНКО)