19:52 8 февраля | ХОККЕЙ — Европа

Роман Ротенберг: "Игроки знают, что на матче с Финляндией будет аншлаг"

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Вице-президент СКА и ФХР Роман Ротенберг заявил, что на вынесенном матче Евротура против команды Финляндии, который состоится 9 февраля в Санкт-Петербурге, ожидаются полные трибуны. После этого команда Олега Знарка сыграет в Гетеборге со Швецией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

– Да, будет аншлаг, и команда об этом знает, - сказал Ротенберг. - Все ждут максимальной самоотдачи от наших игроков. Петербург живет хоккеем. 5 миллионов жителей рады, что сборная приехала и играет у них на глазах.

– Это чемпионат мира так повлиял?

– Все влияет. Даже победа на Универсиаде. Чем больше хоккея, чем больше его показывают по телевизору, тем лучше на него ходят. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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Материалы REN-TV

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