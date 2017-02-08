Роман Ротенберг: "Игроки знают, что на матче с Финляндией будет аншлаг"

Вице-президент СКА и ФХР Роман Ротенберг заявил, что на вынесенном матче Евротура против команды Финляндии, который состоится 9 февраля в Санкт-Петербурге, ожидаются полные трибуны. После этого команда Олега Знарка сыграет в Гетеборге со Швецией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

– Да, будет аншлаг, и команда об этом знает, - сказал Ротенберг. - Все ждут максимальной самоотдачи от наших игроков. Петербург живет хоккеем. 5 миллионов жителей рады, что сборная приехала и играет у них на глазах.

– Это чемпионат мира так повлиял?

– Все влияет. Даже победа на Универсиаде. Чем больше хоккея, чем больше его показывают по телевизору, тем лучше на него ходят. (Сергей ЯРЕМЕНКО)