Роман Ротенберг: "ФХР не ожидала такого "подарка" от Первого канала"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что федерация не ожидала такого подарка к 70-летию отечественного хоккея от Первого канала, который отказался показывать российский этап Евротура. Первый канал из-за низких рейтингов отказался от трансляций хоккейного турнира в пользу традиционной сетки вещания.

– Однозначно, Кубок Первого канала – это самое крупное мероприятие в этом сезоне, – приводит "Р-Спорт" слова Ротенберга. – 70 лет нашему хоккею, такой праздник. Конечно, мы такого подарка не ожидали. Говорить о том, что у нас низкий рейтинг, слишком рано. Рейтинги по всей стране будут готовы только завтра, а опубликованная доля – лишь рейтинг по Москве. Мы занимаемся этим вопросом, наши юристы занимаются, также мы ведем переговоры с Первым каналом.

Что касается телевидения, нужно обратиться к нашим коллегам, чтобы продукт продвигался. Тогда мы все вместе будем наблюдать рост рейтингов. Нас проинформировали за три часа в одностороннем порядке, сообщив это в социальных сетях. С нами никак это согласовано не было.

У нас идет Евротур, и из шести матчей мы выиграли пять. Я считаю, это соответствует нашим ожиданиям. По составу вы понимаете, что сегодня было очень важно, чтобы наши любители хоккея увидели наших звезд. Дацюк только что вернулся из НХЛ, и играл за сборную и на Кубке мира, и на чемпионате мира. Для многих только увидеть Пашу на льду – уже очень важно. Если мы говорим про рейтинги, как еще нам их завоевывать? Нужно выходить на лед и побеждать, наши лучшие хоккеисты должны играть перед своими болельщиками. С точки зрения ФХР мы делаем все, чтобы наш продукт был популярен.