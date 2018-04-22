Роман Горак: "Чехия постарается прервать неудачную серию в матчах с Россией"

Нападающий сборной Чехии и "Витязя" Роман Горак в преддверии матча Евротура против России отметил, что у россиян опытная и мастеровитая команда с очень хорошим нападением. Форвард также добавил, что чешские хоккеисты смогут хорошо сыграть против соперника.

- У россиян опытная и мастеровитая команда с очень хорошим нападением, - цитирует ТАСС Горака. - Не столь важно, кого они привезли на этот турнир, но они всегда хороши. Да, у нас длительная серия из поражений от сборной России. Но мы будем играть дома и готовы прервать эту традицию.

Думаю, мы сможем хорошо сыграть в защите и остановим Никиту Гусева и других форвардов россиян. Да, последние несколько игр на Олимпиаде и чемпионате мира мы не могли забросить российской команде шайб, проигрывая со счетом 0:3. Еще раз повторю, что мы готовы перетянуть чашу весов на свою сторону.

Напомним, что матч Чехия - Россия состоится сегодня и начнется в 15.20 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.