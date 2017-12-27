Рижское "Динамо" победило ХПК на Кубке Шпенглера

Рижское "Динамо" обыграло ХПК со счетом 4:3 в овертайме в матче группового турнира Кубка Шпенглера. Представитель КХЛ одержал первую победу в двух встречах и идет на второй строчке группы Торриани.

Кубок Шпенглера

Группа Торриани

ХПК (Финляндия) – "Динамо" (Рига) – 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Скворцов – 1 (мен., Индрашис, Ерофеев), 5:20 – 0:1. Турунен – 1 (бол., Пааянен, Винцоур), 7:57 – 1:1. Кристо – 1 (Галвиньш), 36:03 – 1:2. Лехтивуори – 1 (бол., Палве, Лахти), 41:31 – 2:2. Кристо – 2, 46:52 – 2:3. Винцоур – 1 (бол., Турунен, Сантала), 57:08 – 3:3. Индрашис – 2 (бол., М. Редлихс, Галвиньш), 61:05 – 3:4.

Вратари: Ларми (56:38 – 57:08) – Армалис.

Штраф: 8 – 6.

Броски: 33 (10+11+12+0) – 31 (7+11+12+1).

Судьи: Айхман, Лемелин.

27 декабря. Давос. Vaillant Arena. 6028 зрителей.