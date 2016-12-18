16:54 | ХОККЕЙ — Европа

Рикард Гренборг: "Победа на Кубке Первого канала показала, что Швеция может рассчитывать на игроков из Европы"

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Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг подчеркнул, что Кубок Первого канала показал, что тренерский штаб может рассчитывать на хоккеистов, выступающих в Европе. В последнем матче российского этапа Евротура шведы уступили Чехии (1:4), но это не помешало им выиграть турнир.

- Здесь мы играли практически новой командой - всего шесть игроков с Кубка "Карьяла" попали в состав, - приводит ТАСС слова Гренборга. - Мы посмотрели множество игроков, выступающих в Европе, и то, насколько они соответствуют этому уровню. Мы попробовали 36 - 37 игроков на двух первых турнирах, теперь наша задача - составить боеспособную команду для турнира в Гетеборге.

Наше поражение от чехов - это свидетельство того, что разница между командами здесь невелика. Это действительно сложный турнир, мы рады, что одержали победу в нем. Благодаря турнирам Евротура у нас есть возможность просмотреть игроков, на которых мы можем рассчитывать на чемпионате мира.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3883754

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