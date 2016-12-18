Рикард Гренборг: "Победа на Кубке Первого канала показала, что Швеция может рассчитывать на игроков из Европы"

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг подчеркнул, что Кубок Первого канала показал, что тренерский штаб может рассчитывать на хоккеистов, выступающих в Европе. В последнем матче российского этапа Евротура шведы уступили Чехии (1:4), но это не помешало им выиграть турнир.

- Здесь мы играли практически новой командой - всего шесть игроков с Кубка "Карьяла" попали в состав, - приводит ТАСС слова Гренборга. - Мы посмотрели множество игроков, выступающих в Европе, и то, насколько они соответствуют этому уровню. Мы попробовали 36 - 37 игроков на двух первых турнирах, теперь наша задача - составить боеспособную команду для турнира в Гетеборге.

Наше поражение от чехов - это свидетельство того, что разница между командами здесь невелика. Это действительно сложный турнир, мы рады, что одержали победу в нем. Благодаря турнирам Евротура у нас есть возможность просмотреть игроков, на которых мы можем рассчитывать на чемпионате мира.