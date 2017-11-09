18:33 | Хоккей — Европа

Рикард Гренборг: "Если КХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, Швеции придется смириться с этим"


Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг выразил надежду, что возможный запрет КХЛ участвовать игрокам лиги в Олимпийских играх в Пхенчхане не будет реализован. Также он объяснил, почему не вызвал в команду Давида Рундблада из СКА.

– На Олимпиаде в Корее многие команды имеют примерно равные шансы на победу, что должно сделать Игры только интереснее, – сказал Гренборг. – Но я все же думаю, что Россия – фаворит олимпийского хоккейного турнира, если игроки КХЛ отправятся в Корею.

Если КХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, нам придется смириться с этим и брать ребят из SHL и других европейских лиг. Я никак не могу повлиять на это решение. От меня ничего не зависит. Но из любой ситуации придется искать выход. Я надеюсь, что КХЛ все-таки разрешит своим игрокам поехать в Пхенчхан.

Мы не вызвали на Кубок Карьяла Давида Рундблада из СКА, потому что у нас сейчас и так девять сильных защитников. Может быть, он получит шанс на Кубке Первого канала, а пока мы хотим проверить других ребят. (Игорь ЕРОНКО)

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