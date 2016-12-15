Рене Фазель: "Срыв шведского гимна - случайность"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что ситуация со срывом шведского гимна перед началом матча Кубка Первого канала между Россией и Швецией (1:3) является случайностью и не должна спровоцировать скандал. На предматчевой церемонии шведский гимн прозвучал порядка пяти секунд.

- Я тоже удивился, что гимн Швеции был несколько секунд, а российский - в полной версии. Но вряд ли это было запланировано, я и мои соседи по трибуне улыбнулись в этот момент, - цитирует ТАСС Фазеля. - Это случайность, которая бывает: уверен Федерация хоккея России извинится и никакого скандала не будет.