15:47 | ХОККЕЙ — Европа

Рашит Давыдов: "У Шестеркина были помарки, но в сложных ситуациях не разваливался"

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Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов оценил игру голкипера Игоря Шестеркина в матче Кубка "Карьяла" против Финляндии (2:1). Специалист отметил, что у молодого вратаря хорошая динамика развития. Сегодня стало известно, что ворота сборной в матче со Швецией будет защищать Илья Сорокин.

– С финнами Шестеркин отработал неплохо, играл спокойно, – цитирует "Р-Спорт" Давыдова. – Были помарки, были ситуации, где откровенно повезло. Но в целом сыграл компактно и ситуацию контролировал, не разваливался в сложных ситуациях. В целом Шестеркин уже втянулся в работу в сборной, справляется.

Обольщаться победной серией не стоит, все-таки это Евротур, даже не чемпионат мира, но динамика развития у Игоря хорошая, у нас все идет по плану, надеюсь, так и дальше будет.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170211/1116165226.html

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