Пятое поражение Воробьева. Сборная России уступила Швеции

Сборная России в матче Евротура уступила Швеции (1:3). Это поражение в рамках шведского этапа турнира стало для национальной команды пятым подряд под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева.

Единственную шайбу в составе россиян в третьем периоде при счете 0:3 забросил Алексей Бывальцев.

Завтра сборная России проведет заключительный матч Евротура-2017/18 - против Чехии.

Евротур

Шведские игры

Швеция – РОССИЯ – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы: Норман - 1 (Янмарк), 17:31 - 1:0. Пилут - 1 (Кемпе), 33:02 - 2:0. Я. Нильссон - 2, 34:14 - 3:0. Бывальцев - 1 (Каблуков), 53:37 - 3:1.

Вратари: Хелльберг - Кошечкин.

Штраф: 8 - 16.

Броски: 27 (8+11+8) - 24 (6+10+8).

Судьи: Паюла, Салонен.

28 апреля. Стокгольм. Hovet.

Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России