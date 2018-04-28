Пятое поражение Воробьева. Сборная России уступила Швеции

Сборная России в матче Евротура уступила Швеции (1:3). Это поражение в рамках шведского этапа турнира стало для национальной команды пятым подряд под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева.
Единственную шайбу в составе россиян в третьем периоде при счете 0:3 забросил Алексей Бывальцев.
Завтра сборная России проведет заключительный матч Евротура-2017/18 - против Чехии.
Евротур
Шведские игры
Швеция – РОССИЯ – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Голы: Норман - 1 (Янмарк), 17:31 - 1:0. Пилут - 1 (Кемпе), 33:02 - 2:0. Я. Нильссон - 2, 34:14 - 3:0. Бывальцев - 1 (Каблуков), 53:37 - 3:1.
Вратари: Хелльберг - Кошечкин.
Штраф: 8 - 16.
Броски: 27 (8+11+8) - 24 (6+10+8).
Судьи: Паюла, Салонен.
28 апреля. Стокгольм. Hovet.
Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России
Galapagos
А ЧЁ ЗНАРКА ТО УБРАЛИ? КГ НЕ ВЗЯЛ?
19:15
dmitriy_u_o_71
похоже сливают тренера
19:07
AZ
Levbereg-------Так Воробьев - это пугало такое. Потом его выпрут и скажут: "Не хотите Воробьева , берите обратно Знарка и не ерепеньтесь! Напоминает историю с сами знаете кем и Сами Знаете Кем.))))
19:02
эстонский армеец
Олимпиадой будут прикрываться ещё лет 10 - 15 - хотя всем становится виден настоящий уровень российского хоккея.( Чуть соперники посильнее - полный "пролёт"в игре!
19:02
and0508
Ой ...Знарок чудом ушел от позора на Олимпиаде
18:53
Bossonn
мы первые в Евротуре были!!!! Первые и с отрывом!!!!
18:51
Bossonn
Может хватит этого экспериментатора? Выгнать его на хрен!!!
18:50
Serenky25
Специально всех в заблуждение вводят. Потом как попрут!
18:50
За Арсеналий с децтва!))
На классе!))
18:49
egoshin-alex
Половина игроков сборной РФ не в состоянии сделать передачу на 5 метров. А бросать вообще их не учили в школе. Я думал, что только за футболистов будем краснеть, а тут еще и эти воробышки...
18:49
Levbereg
Я вообще не понял. У нас в России специально уничтожают то, где мы сильнее всех или лучше. Ну или почти всех??? Знарок вообще и вторым составом и третьим играл, но не так позорно же. А с лучшими так вообще супер было. Сборные Билялетдинова и Быкова и Ко- тоже смотрелись лучше этой команды.
18:48
ну я
Супер! Бьет рекорд за рекордом! Давненько мне не приходилось видеть такую убогую игру в исполнении сборной...
18:44