18:42 | Хоккей — Европа

Пятое поражение Воробьева. Сборная России уступила Швеции

Илья ВОРОБЬЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Илья ВОРОБЬЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Сборная России в матче Евротура уступила Швеции (1:3). Это поражение в рамках шведского этапа турнира стало для национальной команды пятым подряд под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева.

 
Илья ВОРОБЬЕВ (в центре)."Нет никакого выхода". Сборная проиграла пятый матч подряд

Единственную шайбу в составе россиян в третьем периоде при счете 0:3 забросил Алексей Бывальцев.

Завтра сборная России проведет заключительный матч Евротура-2017/18 - против Чехии.

Евротур

Шведские игры

Швеция – РОССИЯ – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы: Норман - 1 (Янмарк), 17:31 - 1:0. Пилут - 1 (Кемпе), 33:02 - 2:0. Я. Нильссон - 2, 34:14 - 3:0. Бывальцев - 1 (Каблуков), 53:37 - 3:1.

Вратари: Хелльберг - Кошечкин.

Штраф: 8 - 16.

Броски: 27 (8+11+8) - 24 (6+10+8).

Судьи: Паюла, Салонен.

28 апреля. Стокгольм. Hovet.

Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России

 

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/eurohockeytour/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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Galapagos

А ЧЁ ЗНАРКА ТО УБРАЛИ? КГ НЕ ВЗЯЛ?

19:15

dmitriy_u_o_71

похоже сливают тренера

19:07

AZ

Levbereg-------Так Воробьев - это пугало такое. Потом его выпрут и скажут: "Не хотите Воробьева , берите обратно Знарка и не ерепеньтесь! Напоминает историю с сами знаете кем и Сами Знаете Кем.))))

19:02

эстонский армеец

Олимпиадой будут прикрываться ещё лет 10 - 15 - хотя всем становится виден настоящий уровень российского хоккея.( Чуть соперники посильнее - полный "пролёт"в игре!

19:02

and0508

Ой ...Знарок чудом ушел от позора на Олимпиаде

18:53

Bossonn

мы первые в Евротуре были!!!! Первые и с отрывом!!!!

18:51

Bossonn

Может хватит этого экспериментатора? Выгнать его на хрен!!!

18:50

Serenky25

Специально всех в заблуждение вводят. Потом как попрут!

18:50

За Арсеналий с децтва!))

На классе!))

18:49

egoshin-alex

Половина игроков сборной РФ не в состоянии сделать передачу на 5 метров. А бросать вообще их не учили в школе. Я думал, что только за футболистов будем краснеть, а тут еще и эти воробышки...

18:49

Levbereg

Я вообще не понял. У нас в России специально уничтожают то, где мы сильнее всех или лучше. Ну или почти всех??? Знарок вообще и вторым составом и третьим играл, но не так позорно же. А с лучшими так вообще супер было. Сборные Билялетдинова и Быкова и Ко- тоже смотрелись лучше этой команды.

18:48

ну я

Супер! Бьет рекорд за рекордом! Давненько мне не приходилось видеть такую убогую игру в исполнении сборной...

18:44

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