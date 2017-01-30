Пять представителей КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на этап Евротура

Сборная Финляндии объявила состав на шведский этап Евротура, который пройдет с 9 по 12 февраля. В команде заявлено пять хоккеистов из КХЛ. Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Юха Метсола ("Амур", Россия), Микко Коскинен (СКА, Россия).

Защитники: Микко Лехтонен ("Коокоо"), Томми Кивисте ("Автомобилист", Россия), Мика Койвисто ("Йукурит"), Нико Миккола ("Калпа"), Микко Коуса ("Пеликанс"), Кристиан Някювя ("Линчопинг"), Йоонас Ярвинен ("Куньлунь", Китай), Илари Меларт ("Лулео").

Нападающие: Аннти Суомела, Йонас Няттинен (оба – ЮП), Хенрик Хаапала, Юкка Пелтола, Вели-Матти Савинайнен (все – "Таппара"), Сакари Маннинен (ХПК), Нико Оямяки, Ярно Кярки (оба – "Эссет"), Роопе Хинтц (ХИФК), Олли Палола ("Вякшо"), Аннти Эркинюнтти ("Пеликанс"), Томи Саллинен ("Куньлунь", Китай).