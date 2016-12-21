Пять игроков КХЛ вошли в состав Канады на Кубок Шпенглера

Стал известен состав сборной Канады на Кубок Шпенглера, который пройдёт в Давосе с 26 по 31 декабря. В него вошли 23 игрока, из них пять выступают в КХЛ.

Состав сборной канады:



вратари – Джордан Кук ("Лангнау", NLA), Зак Фукале ("Брэмптон", ECHL), Дрю Макинтайр ("МЕДВЕШЧАК", КХЛ);



защитники – Марк Флад ("Ред Булл", EBEL), Чарльз Дженовей ("ЙОКЕРИТ", КХЛ), Брэндон Гормли ("Олбани", АХЛ), Шон Хешка ("Кярпят", Лиига), Шон Моррисонн, Блейк Парлетт (оба – "МЕДВЕШЧАК", КХЛ), Максим Нуро ("Берн", NLA), Даниэль Вукович ("Серветт", NLA);



нападающие – Грегори Кэмпбелл, Мэйсон Рэймонд (оба – без клуба), Эндрю Эббет ("Берн", NLA), Колби Дженовей ("МЕДВЕШЧАК", КХЛ), Дастин Джеффри ("Лозанна", NLA), Марк-Антуан Пуйо, Джейкоб Макфликер (оба – "Биль-Бьен", NLA), Дэвид Макинтайр ("Цуг", NLA), Ник Сполинг ("Серветт", NLA), Крис ДиДоменико ("Лангнау", NLA), Кори Эммертон ("Амбри-Пиотта", NLA), Джеймс Шеппард ("Клотен", NLA).