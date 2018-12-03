Пять игроков КХЛ попали в заявку Швеции на Кубок Первого канала

Сборная Швеции назвала заявку на второй этап Евротура – Кубок Первого канала. Турнир пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 13 по 16 декабря.

Состав сборной Швеции:

вратари - Ларс Юханссон (ЦСКА), Адам Рейдеборн ("Юргорден");

защитники - Клас Дальбек (ЦСКА), Йеспер Селлгрен ("Лулео"), Филип Хольм ("Торпедо"), Лукас Бенгтссон ("Линчёпинг"), Йеспер Петтерссон, Том Нильссон (оба – "Юргорден"), Виктор Лев ("Йокерит"), Йоэль Перссон ("Векше");

нападающие - Петтер Эмануэльссон ("Лулео"), Йоким Нюгард, Линус Юханссон, Микаэль Линдквист (все – "Ферьестад"), Йоэль Келлман, Йеспер Боквист (оба – "Брюнес"), Ник Серенсен ("Линчепинг"), Даниэль Бродин, Йонатан Давидсон, Якоб Лилья, Маркус Давидссон, Ахель Юнссон Фьёлльбью (все – "Юргорден"), Йон Норман ("Йокерит"), Антон Ведин ("Тимре"), Линус Фрёберг ("Векше").