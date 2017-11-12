Петр Воробьев: "Соперники не справились с подготовкой и командной мотивацией олимпийский сборной России"

Тренер-консультант олимпийской сборной России Петр Воробьев отметил атмосферу и количество зрителей на Кубке Германии. Олимпийская сборная России выиграла турнир, победив Германию (8:2), США (5:2) и Словакию (4:2).

– Первая оценка турнира, его напряженности и хорошей организации – это количество зрителей, пришедших на трибуны, их интерес к матчам, – цитирует пресс-служба ФХР Воробьева. – Была просто потрясающая атмосфера для участников. Было очень хорошее представительство: сборные Словакии и Германии играли составами, которыми, скорее всего, примут участие в Олимпийских играх, только у американцев, наверное, состав был не оптимальный.

Что могу сказать о сборной России: в каждом матче все складывалось не так просто, как виделось потом на табло. Всем трем командам мы проигрывали по ходу встречи, даже 0:2. Большую роль сыграло большинство, оно срабатывало в каждой игре. Например, с теми же американцами три их первых удаления закончились нашими голами. В команде была очень хорошая атмосфера, если бы этого не было, отыграться в трех матчах было бы совсем сложно. Я думаю, что турнир удался со всех точек зрения. В том числе с той, что приходилось преодолевать сложности, в связи с этим была серьезная конкуренция. В итоге соперник не мог справиться с подготовкой нашей сборной и ее командной мотивацией. Очень радует, что ребята прониклись духом того, что они выступают под флагом российской сборной. Подводя итог, назвал бы это самым важным.​