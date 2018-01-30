Петр Недвед возобновит карьеру ради матча против Ягра

Легенда чешского хоккея Петр Недвед готов возобновить карьеру на один матч, чтобы провести встречу против вернувшегося в "Кладно" Яромира Ягра, сообщает Hokej.cz. Напомним, что Ягр покинул "Калгари" и доиграет сезон в своей родной команде.

Ожидается, что возвращение Недведа повысит интерес к матчу "Кладно" – "Либерец", и встречу перенесут на большую арену из-за повышенного интереса.

Напомним, что 46-летний Недвед в НХЛ выступал за "Ванкувер", "Сент-Луис" "Рейнджерс", "Питтсбург", "Эдмонтон", "Аризону" и "Филадельфию". Он является воспитанником "Либереца".