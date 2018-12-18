Песня Александра Рыбака вместо гимна: реакция белорусов на ошибку норвежцев

Федерация хоккея Белоруссии в своем Твиттере опубликовала шуточное видео. В нем гимн Норвегии заменен песней норвежского певца белорусского происхождения Александра Рыбака "Fairytale", с которой он стал победителем Евровидения-2009 в Москве.

🇳🇴 Показываем, как на самом деле должен был звучать гимн Норвегии @norskishockey на турнире MECA Hockey Games 😉 pic.twitter.com/oitaXHVBR0 – Федерация хоккея Беларуси (@hockey_bel) 18 декабря 2018 г.

Напомним, что на турнире в Норвегии перед матчем Норвегия - Белоруссия произошел курьезный случай. Организаторы турнира вместо гимна Белоруссии включили танцевальную обработку композиции группы "Песняры" "Косил Ясь конюшину". Зрители прослушали мелодию стоя, полагая, что это и есть гимн страны. Позднее организаторы извинились за случившееся.

Матч закончился со счетом 6:1 в пользу Норвегии, которая и стала победителем всего турнира - белорусы с одной победой заняли третье место.

Норвежцы перепутали гимн Белоруссии с хитом "Песняров". Наши соседи обиделись и жестко пошутили в ответ