Перселл вызван в сборную Канады на Кубок "Карьяла"

Нападающий "Авангарда" Тэдди Перселл и форвард "Женевы-Серветт" Ник Сполинг получили вызов в сборную Канады на Кубок "Карьяла", сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады. В составе команды они заменят Мэттью Фрэттина из "Барыса", а также Дерка Роя из "Линчепинга" и Дилана Сайкуру из NCAA.

Ранее в сборную Канады были вызваны 26 хоккеистов, 17 из которых представлют КХЛ. Кубок "Карьяла" прйдет с 8 по 12 ноября. Канадцы на турнире сыграют с Швейцарией, Финляндией и Швецией.

Напомним, в прошлом сезоне Перселл выступал за "Лос-Анджелес", набрав 2 (0+2) очка, и его фарм-клуб "Онтарио Райн". Ранее он также играл за "Тампа-Бэй", "Эдмонтон" и "Флориду". В НХЛ он провел 599 матчей и записал на свой счет 327 (110+217) балла. 26 октября подписал контаркт с "Авангардом".