Павел Францоуз: "Самые опасные игроки у сборной России – Кучеров и Мозякин"

Голкипер сборной Чехии Павел Францоуз считает, что нападающие Никита Кучеров и Сергей Мозякин являются самыми опасными хоккеистами сборной России. Сегодня россияне проиграли Финляндии во втором матче Чешских игр (0:1), а завтра сыграют с чехами.

- Все сборные сейчас готовятся к чемпионату мира, тем не менее и Россия, и мы хотим победить в воскресенье, - цитирует "Р-Спорт" Францоуза. - К тому же мы хотим побеждать каждый день, когда играем на глазах у своих болельщиков. Я видел моменты матча россиян со шведами - это очень сильная команда, и наряду с другими шестью сборными будет фаворитом предстоящего чемпионата мира. Безусловно, самые опасные игроки у сборной России – Кучеров, очень много забивший в этом сезоне в НХЛ, и Мозякин – лучший снайпер в КХЛ. От этих двух парней всегда жди беды, они могут сыграть нестандартно.