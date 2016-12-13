Павел Дацюк: "Я бы многое поменял в КХЛ"

Капитан сборной России Павел Дацюк после тренировки национальной команды в преддверии Кубка Первого канала заявил, что многое бы поменял в КХЛ. Также он высказал мнение, что игроки НХЛ должны принять участие в Олимпиаде-2018.

– Я бы многое поменял в КХЛ, – сказал Дацюк. – Сократил бы площадку, зрителей бы посадил ближе к стеклу. Отлично, что овертайм будет три на три. Что касается Олимпиады, то НХЛ должна отпустить игроков. Мы же играем ради болельщика и они будут пострадавшими, если в Корею не поедут лучшие. (Алексей ШЕВЧЕНКО)