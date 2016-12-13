19:17 | ХОККЕЙ — Европа

Павел Дацюк: "Я бы многое поменял в КХЛ"

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Капитан сборной России Павел Дацюк после тренировки национальной команды в преддверии Кубка Первого канала заявил, что многое бы поменял в КХЛ. Также он высказал мнение, что игроки НХЛ должны принять участие в Олимпиаде-2018.

– Я бы многое поменял в КХЛ, – сказал Дацюк. – Сократил бы площадку, зрителей бы посадил ближе к стеклу. Отлично, что овертайм будет три на три. Что касается Олимпиады, то НХЛ должна отпустить игроков. Мы же играем ради болельщика и они будут пострадавшими, если в Корею не поедут лучшие. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Flo

Паша что менять то, зачем? Новое строить да, смысл есть, тем более что при нынешних тенденциях (очевидное сокращение госфинансирования/ денег нет у населения, но оно держится/ деградация всей спортивной системы с практически ежедневной добавкой -100 к карме из за баночек с крышками) смысла в этом ноль. Пациент полу мертв (и костыли ему прописывать клятву Гиппократа нарушать) ,осталось получив свой гешефт тому кто сможет (в валюте естественно, дураков нет) проводить его в последний путь, ну а вот дальше "мы наш мы новый"... С самого начала, никак иначе.

21:36

Vlaer

перемены давно назрели! и надо брать лучшее в хоккейном мире! сокращать площадки , что добавит зрелищности! убирать лимит!!!

21:27

Урфин Джюс

Да что уж там... если взялись тупо копировать НХЛ, - значит надо продолжать процесс..токмо все равно по качеству игры к ним ни на йоту не приблизимся... Почему? вот где вопрос для клуба Что? Гле? Когда?

21:26

740

Проще дивизионом НХЛ стать и не заморачиваться на содержание аутсайдеров (для количества) за счет главного спонсора...

21:04

SportsMan

PitersS - то есть по-вашему, в НХЛ игра бестолковая? Но это же бред, достаточно вспомнить кто сегодня является законодателем мод в хоккее, кто выигрывает все последние ОИ, КМ и т.д.

20:55

Бармалей3000

Маленькие площадки - зрелищней хоккей больше бросков, голов, столкновений!!!

20:49

PitersS

Уменьшение площадок и овертайм 3 на 3 противоречат логике этих понятий. Мы хотим играть 3 на 3 чтобы было свободней на площадке и создавалось больше моментов и сокращаем площадки, чтобы создавать тесноту и, соответственно, по этой логике-меньше моментов. Если мы сделаем коридор шириной 5 метров от ворот до ворот-это не значит, что игра станет острей, а станет еще более бестолковой. В 38 трудно, конечно, бегать лишних, даже, 2 метра, но хоккей-дело молодое, а скорость и лихость у русских в крови. А насчет зрителей-пусть дворцы шире делают, а не площадки уже.

20:27

SportsMan

По поводу площадок Павел прав, больше будет вместимость и ближе болелы к игре, да и быстрее соображать придётся игрокам, а это плюс, будет более интенсивная игра. Но самое главное - в хоккее должен быть один стандарт.

20:06

механик39

Видно хочет чтоб его отправили на пенсию .

19:35

Марио66

Дацюк: "Я бы поменял КХЛ на НХЛ".

19:25

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ