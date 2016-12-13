Павел Дацюк: "В сборной России много ребят, достойных быть капитаном"

Капитан сборной России Павел Дацюк после тренировки в преддверии Кубка Первого канала рассказал о своем физическом состоянии. Он добавил, что ответственно относится к предстоящему турниру.

– Как же так, молодые ребята из СКА не играют на Кубке Первого, а вы играете?

– Хороший вопрос. Это выбор тренера, мне об этом не стоит судить.

– Насколько важно для вас быть капитаном этой команды?

– Я думаю, у нас много ребят, кто быть капитаном. Для меня это ответственность и перед болельщиками тоже.

– С какими чувствами возвращаетесь в сборную, ведь последний матч за национальную команду вы проводили на чемпионате мира как раз на этом стадионе?

– Перед своей публикой всегда приятно играть, когда тебя поддерживают, выступать одно удовольствие. Конечно, на нас ложится большая ответственность, потому что в связи с семидесятилетием отечественного хоккея на игры придет много болельщиков.

– Вы говорили, что Кубок Первого канала для вас особый турнир, вам приятно на нем играть. Какие воспоминания от него остались?

– На самом деле не так много прошло Кубков Первого канала, но всегда они проходят с большим интересом. И, как я сказал, при такой поддержке своих болельщиков играть одно удовольствие.

– Каково ваше физическое состояние?

– Все нормально, все потихонечку. К моему телу нет претензий. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)