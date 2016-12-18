Павел Дацюк: "Уже все поженились - теперь можно хоккей показывать"

Нападающий сборной России Павел Дацюк после победы над Финляндией (4:3) в матче Кубка Первого канала похвалил партнеров по команде за проявленный в ходе турнира характер, передает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Также он иронично прокомментировал скандал с отменой трансляций игр команды на Первом канале. Напомним, что телеканал снял с эфира вторую игру россиян против Чехии (5:1) из-за низких рейтингов и отказался транслировать поединок с финнами, который показал "Матч ТВ". Вместо поединка с Чехией была показана передача "Давай поженимся".

- Финны очень хорошо катались и достаточно много атаковали, - сказал Дацюк. - Много мы сегодня оборонялись, но смогли выстоять. Пропустили ненужный гол в самом начале первого периода. Потрепали нервы болельщикам, себе и тренерам.

Из позитива по итогам турнира – у команды есть характер. И что болельщики нас любят – полный стадион собрался, это всегда радует. Тем более я так понял, Первый канал что-то где-то показывал. Уже все поженились – теперь можно показывать, видимо.

- Вас задела эта история?

- Да нет, нам все равно надо было играть и выигрывать, все старались и думали об этом. Больше разозлились.

- Почему сборная опять просела во второй половине матча?

- Почувствовали уверенность при счете 3:1 и начали ошибаться на синей линии. А для финнов это очень удобно. Они все время забрасывали шайбу в зону и садились на наших защитников. Тяжело выходили мы из зоны, много проблем у нас было с выходом из обороны.

- Умарк сказал, что шведы рады, что испортили русским вечеринку. Что бы вы ему ответили?

- Да что ему отвечать. Он сюда приехал. Ему еще долго здесь играть.

- Одни говорят, что игра в сборной – это лишняя нагрузка, другие говорят, что дополнительное вдохновение. Что это было для вас?

- И то, и другое (смеется). На самом деле, конечно, ответственность, тем более что праздник большой. Мы много говорили, готовились все, но, все-таки, хочешь – не хочешь, а давление есть. Опытный ты или молодой – это все равно чувствуется.