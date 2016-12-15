Павел Дацюк: "Швеция лучше каталась и больше атаковала"

Нападающий сборной России Павел Дацюк после поражения от Швеции (1:3) в стартовом матче Кубка Первого канала выразил мнение, что сборной России не хватало бросков по воротам, а также высоко оценил игру голкипера соперника Виктора Фаста, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Россияне открыли счет в первом периоде, но пропустили во втором, а еще две шайбы пропустили на последних минутах встречи.

- Мои первые впечатления – мы мало бросали по воротам, - сказал Дацюк.

- Ожидали от шведского вратаря Фаста такой игры, он ведь и в ЦСКА мало играет?

- Он сегодня показал хорошую игру, да и мы создали мало опасных моментов, совершали какие-то легкие броски для него. Надо было закрывать ему обзор и идти на добивание.

- Если бы Плотников забил, может по-другому все сложилось бы?

- А может и другой кто-нибудь забил бы. Что сейчас махать кулаками после драки?

- С физическое сточки зрения сложно было играть?

- Не сказал бы, что тяжело, но было видно, что соперник лучше катался и больше атаковал. Все-таки в нападении играть легче, чем в защите.