Павел Дацюк: "На Евротур надо вызывать молодых и пробовать их"

Капитан СКА Павел Дацюк подчеркнул, что в сборную России на этапы Евротура нужно приглашать молодых хоккеистов. Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Тренерский штаб национальной команды 25 октября объявил состав команды, средний возраст которой составил 22,4 года.

– На Евротур надо вызывать молодых и пробовать их, чтобы парни видели международный уровень, – приводит "Р-Спорт" слова Дацюка. – Это правильно. В сборной все звезды, нужно приглашать молодых хоккеистов.

Сможет ли кто-то из игроков СКА стать лидером национальной команды? Думаю, что смогут. Если будут хорошо работать и стараться так, как в клубе, то у них есть все шансы.