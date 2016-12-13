Павел Дацюк: "Конкуренция есть всегда - это хорошо и для меня, и для ребят"

Капитан сборной России Павел Дацюк после тренировки в преддверии Кубка Первого канала оценил уровень молодых центральных нападающих в национальной команде. Форвард добавил, что ему интересно играть, когда существует конкуренция.

– Как оцениваете уровень молодых центральных нападающих, которые сейчас появились в сборной: Светлакова, Андронова…

– Тяжело об этом говорить, потому что я их не видел в деле. С кем-то мы играли один матч, с кем-то еще не удалось сыграть. Но, думаю, это достойные ребята хорошего уровня, раз попали в сборную.

– Следили ли за Кубком "Карьяла" и какое впечатление оставил тот вариант сборной России?

– Я знаю результаты и смотрел отрывки матчей. Результаты получились очень хорошие. Встречи интересно было смотреть. Я об этом узнал из общения с друзьями, которые видели игры. Они им очень понравились.

– Чувствуете конкуренцию, что молодежь поджимает?

– Она всегда есть. От этого хорошо и мне, и ребятам. Всегда намного интереснее, когда тебя поджимают, и сзади кто-то бежит.

– Вы недавно защитили диплом. Трудно было совмещать это с хоккеем?

– Физически нет, но в голове тяжело раздвоиться, когда думаешь об одном, а работа не стоит на месте. Ты понимаешь, что от тебя требуют, и болельщики смотрят на тебя. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)