Павел Буре: "Жаль, что многие российские болельщики не увидят игру между сборными России и Чехии"

Серебряный призер Олимпийских игр 1998 года Павел Буре назвал спорным вопрос об исключении прямой трансляции матча между сборными России и Чехии из эфирной сетки Первого канала. Встреча между соперниками состоится в рамках Кубка Первого канала и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Ребята стараются, делают то, что могут, но играют на своем уровне, – приводит "Р-Спорт" слова Буре. – Естественно, этот уровень бывает намного выше, нынешний нельзя сравнить с тем, что показывается на Олимпийских играх, где играют лучшие профессионалы мира. На сегодняшний день то, что имеем, тем и играем. Спорный вопрос, логично ли исключать из сетки вещания канала прямую трансляцию матча, потому что наши любители хоккея все равно болеют за Россию, включая меня. У кого-то есть возможность пойти на стадион, у кого-то нет. Жаль, что многие наши болельщики не увидят игры.