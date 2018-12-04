Павел Буре: "Сборная России сыграет на 70-тысячной арене. Для этого штаб вызвал проверенных людей"

Легенда российского хоккея Павел Буре в беседе с корреспондентом "СЭ" прокомментировал состав сборной России на Кубок Карьяла. Накануне Илья Воробьев вызвал на российский этап Евротура 29 хоккеистов, включая Павла Дацюка и Никиту Гусева.

- Считаю, что штаб сборной вызвал сильнейший на настоящий момент состав из игроков, выступающих в КХЛ, - заявил Буре. - Первые два атакующих звена – явно выделяются на общем фоне, набирают много очков в своих клубах. Просматриваются клубные сочетания Григоренко-Шалунов-Капризов и Гусев-Прохоркин-Барабанов. Возможно, с ними сыграет и Павел Дацюк. Посмотрим.

- Удивило, что в сборной нет ни одного новичка?

- Совсем нет. На домашнем турнире эксперименты сведены до минимума. Команде предстоит играть на 70-тысячной арене, а это дополнительная ответственность. Поэтому штаб сборной берет проверенных людей.

- Что скажете о вратарской и защитной линиях?

- Вратари - Шестеркин и Сорокин выступают за сборную уже несколько лет. По защитной линии тоже нет вопросов. Вообще, в сборной большой штаб, который учитывает множество игровых факторов. Ясно, что каждого игрока приглашают на конкретную роль. Тренеры сборной хорошо знают, зачем им, к примеру, нужны Гусев и Капризов, и какие функции на площадки будут выполнять Каблуков и Кетов. Важно, чтобы сборная играла, как единый механизм. Я уверен, что мы увидим красивый хоккей в ее исполнении.

На турнире российская команда встретится со Швецией и Чехией в Москве, а с Финляндией – на футбольном стадионе "Санкт-Петербург". (Евгений Белоусов)