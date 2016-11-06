Павел Буре: "Приятно, когда у сборной все получается"

Бывший капитан сборной России Павел Буре похвалил национальную команду за выступление на Кубке "Карьяла". Подопечные Олега Знарка одержали три победы в трех встречах.

- Для нашей команды Кубок "Карьяла" получился победным. Мы одолели всех своих соперников и заняли первое место. Насколько это ожидаемо, учитывая, что Россия повезла на турнир молодой состав?

- Ребята, конечно, молодцы, что выиграли все матчи. Сегодня одолели чехов с хорошим счетом 3:0. Сейчас у нас экспериментальный состав. Олег Знарок пробует новых ребят, смотрит, как они играют. Приятно, что все получается. Победы нашей сборной всегда радуют.

- Этот состав достоин сыграть на Кубке Первого канала или лучше пригласить в команду ветеранов вроде Мозякина?

- Даже не знаю. Это вопрос к тренерскому штабу. А что касается Мозякина, мне всегда интересно смотреть на его игру, потому что Сергей является лидером в КХЛ, много чего достиг в карьере.

- Как оцените игру нападающего Владимира Ткачева, который набирал очки во всех матчах?

- Он молодец. Будем надеяться, что Владимир станет набирать еще больше очков. Это перспективный хоккеист. Его называют одним из лучших центрфорвардов КХЛ? Он здорово играет, но пока его сложно называть лучшим, потому что для этого нужно чего-то достичь и что-то сделать большое, чтобы тебя так называли. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)