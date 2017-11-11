Патрик Фишер: "У Плотникова была подсечка. А она карается 5 минутами"

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер подвел итоги поражения от России (2:6) в матче Кубка "Карьяла" отметив, что подопечные позволили сопернику воспрянуть. По словам наставника, больше всего он был взбешен самим собой.

– Как только Россия повела 3:2, обрела уверенность, разбежалась, увеличила объем движения. Мы еще и удаляться начали и не смогли "убить" меньшинство. У России очень мастеровитая и мощная команда, взрывная. Мы позволили ей воспрянуть, а сами показали себя какими-то "мягкими".

– После пятой шайбы вы со всей силой швырнули бутылку о пол. Досада?

– Мы сделали несколько глупых ошибок, неправильно распоряжаясь шайбой. Пытались выполнять передачи в надежде на что-то. Назовем их "пас с надеждой". Когда идет атака с преимуществом в игрока – такого просто нельзя делать. Нужно играть по счету. Играть умно. Больше всего я был взбешен самим собой. Что не взял таймаут раньше, при счете 2:4, потому что игра при 2:5 уже была сделана. Хоккей – игра решений. Я принял неверное.

В таймауте взывал к гордости своих ребят. Мы здорово играли против очень хорошей команды на протяжении 42 минут. Хотел, чтобы парни вернулись к тому же хоккею. Но им было сложно – они явно разочаровались. Отличный урок для нас. Я очень рад, что мы приехали на этот турнир. Здесь собраны мощные команды. Они уже сделали нас сильнее.

– Плотников получил 5+20. Справедливое решение судей?

– На мой взгляд, там была подсечка. А подсечка карается 5-минутным удалением. (Игорь ЕРОНКО)