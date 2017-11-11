Паркур от Красковского: проникновение в чужую раздевалку через стену

Нападающий сборной России Павел Красковский оказался героем забавного эпизода. Форвард вынужден был лезть через стенку в раздевалку финской "Хартвалл-Арены" за улетевшим мячом.

Павел Красковский отрабатывает проникновение на территорию врагов pic.twitter.com/R2rKbJUm26 – Игорь Еронко (@IgorEronkoRus) 11 ноября 2017 г.

В рамках второго матча Кубка "Карьяла" сборная России сыграет на арене со Швейцарией. Матч начнется в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.