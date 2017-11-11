13:55 | Хоккей — Европа

Паркур от Красковского: проникновение в чужую раздевалку через стену

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Нападающий сборной России Павел Красковский оказался героем забавного эпизода. Форвард вынужден был лезть через стенку в раздевалку финской "Хартвалл-Арены" за улетевшим мячом. 

В рамках второго матча Кубка "Карьяла" сборная России сыграет на арене со Швейцарией. Матч начнется в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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sailor1990

Извращенцы)))

14:26