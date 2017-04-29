Оскар Осала: "Корписало проделал блестящую работу в матче с Россией"

Нападающий "Магнитки" и сборной Финляндии Оскар Осала после матча Евротура против сборной России (1:0) отметил, что голкипер Йоонас Корписало провел отличный поединок. Вратарь "Коламбуса" отразил 32 броска. По его словам, команда показала, что готова к чемпионату мира-2017, который 5 мая стартует в Кельне и Париже.

- Наш вратарь проделал блестящую работу, - приводит "Р-Спорт" слова Осалы. - Он отразил несколько очень опасных бросков. И в целом наша игра была неплохой. Думаю, игра с командой России показала, что мы готовы к чемпионату мира. Команда стала значительно сильнее, когда в нее влились ребята из НХЛ. С каждым днем мы чувствуем друг друга все лучше и лучше.