Осала помог Финляндии обыграть Швецию

Сборная Финляндии в матче Чешских игр победила Швецию со счетом 3:2. Финский нападающий магнитогорского "Металлурга" Оскар Осала набрал 3 (2+1) очка.
Еврохоккейтур
Чешские игры
Швеция – Финляндия – 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Осала (Хянникяйнен), 2:30 – 0:1. Саллинен (Хянникяйнен, Осала), 8:12 – 0:2. Строльман, 9:20 – 1:2. Хедман (Умарк, Раск), 19:46 – 2:2. Осала (Хиетанен, Охтамаа), 55:52 – 2:3.
Вратари: Фаст (57:39) – Корписало.
Штраф: 6 – 4.
Броски: 22 (12+4+6) – 22 (7+7+8).
Судьи: Годек, Шир.
30 апреля. Ческе-Будеевице. Budvar Arena.
Якут Хан
Хоу, Ришар, Грецкий орех ето те кто нечестно приходили к победам. Кто не согласен смотрите серию 1972. Канада дерьмо. Ванючее дерьмо.
18:53
Якут Хан
Хотя.. нафиг он нужен? Или нужен??? Гагарин круче всех вместе взятых кэнаков и даже вместе взятых янков)))) а что еще есть у канады кроме шестирятства перед юэсэй???
18:47
Якут Хан
Кто поможет Овечкину взять кубок Дзенли?!
18:44