Определен состав участников хоккейной Лиги чемпионов

Стал известен состав участников Лиги чемпионов следующего сезона, информирует пресс-служба турнира. Команды будут разбиты на четыре группы. В плей-офф, который начнется 31 октября, выйдут команды, занявшие первое и второе места. Финал состоится 6 февраля.

Также в Лиге чемпионов сыграет победитель Континентального кубка. Напомним, что российские клубы не принимают участия в турнире.

В соревновании примут участие 32 клуба:

"Брюнас ИФ", "ХВ 71", "Йонкепинг", "Фрелунда", "Мальме" и "Векше" (все - Швеция); "ИФК Хельсинки", "Ювяскуля", "Кальпа Куопио", "Таппара Тампере", "ТПС Турку" (все - Финляндия); Цуг", "Давос", "Берн", "Цюрих Лайонс" (все - Швейцария); "Били Тигржи Либерец", "Оцеларжи Тршинец", "Комета Брно", "Маунфилд" (все - Чехия); "Адлер Манхайм", "Гриззлис Вольфсбург", "Ред Булл Мюнхен" (все - Германия); "Клагенфурт", "Ред Булл Зальцбург", "Вена" (все - Австрия); "Банска Быстрица" (Словакия); "Ставангер Ойлерс" (Норвегия); "Неман Гродно" (Белоруссия); "Эсбьерг Энерджи" (Дания); "Кардифф Девилс" (Великобритания); "Гэп Рапасес" (Франция); "Комарх Краков" (Польша).